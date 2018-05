De Amerikaanse zangeres Katy Perry speelde gisteren in het Antwerps Sportpaleis. De spectaculaire show was verrassend genoeg niet uitverkocht.

Katy haalde alles uit de kast: glitteroutfits, grote dobbelstenen op het podium en danseressen in latexpakjes. Het was drie jaar geleden dat ze nog eens in België stond.

Grootste hits

Ze bracht veel nummers uit haar nieuwe album 'Witness', maar ook oude hits als 'I Kissed a Girl' en 'Dark Horse' mochten niet ontbreken.