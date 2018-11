VTM NIEUWS-journaliste Julie Colpaert heeft het afleveringenrecord van De Slimste Mens ter Wereld verbroken: ze overleefde gisteren haar elfde deelname. Het is de eerste keer dat dat lukt, want tijdens eerdere seizoenen strandden al tien deelnemers in die elfde aflevering. Maandag neemt Julie Colpaert deel aan haar twaalfde aflevering.