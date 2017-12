Julia Roberts is fan van onze chocolade

In de bioscoop speelt deze week de hartverwarmende film ‘Wonder’ over een jongetje van tien dat een zeldzame aangeboren gezichtsafwijking heeft. VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme sprak met hoofdrolspeler Jacob Tremblay én met Julia Roberts, zijn moeder in de film. En België kennen ze duidelijk wel… van onze chocolade en wafels.

Auggie Pulman is een tienjarige jongen die geboren is met een gezichtsafwijking. Hij durft niet naar buiten zonder een helm op zijn hoofd uit angst voor de reacties van andere kinderen. Op school wordt hij gepest omdat hij er zo anders uitziet.

De 11-jarige acteur Jacob Tremblay zat elke dag twee uur in de make-upstoel om tot Auggie te transformeren. Uitgerekend Julia Roberts, dit jaar opnieuw verkozen tot mooiste vrouw ter wereld, speelt zijn moeder.

Chocolade en wafels

Onze Aagje Vanthomme kon met de twee spreken. Toen ze zei dat ze uit België kwam, wist Julia Roberts meteen te zeggen dat “je daar lekkere chocolade kan vinden”. Haar jonge tegenspeler was goed op de hoogte en kende België ook van zijn wafels. “Ze zijn echt heel lekker”, zegt Tremblay.