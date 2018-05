Juf leert kinderen mooie foto's maken

‘Zeg eens cheese’, zo heet het boek over fotografie dat Ellen De Decker, juf in het lager onderwijs, speciaal voor kinderen schreef. In het boek staan tips om mooie foto’s of selfies te maken.

De leerlingen van het zesde leerjaar krijgen van hun juf een basiscursus fotografie. En daar schreef ze ook een boek over, speciaal voor kinderen.

In het boek vinden de kinderen tips en trucjes om mooie foto’s te maken met een ‘gewoon’ fototoestel of hun smartphone. Maar de juf leert hen ook tijdens de les enkele kneepjes van het vak, zoals foto’s maken vanuit kikkerperspectief of spelen met tegenlicht.

Oog voor detail

Met de cursus wil Ellen haar leerlingen meer oog voor detail geven, en dat lijkt te lukken. “Dankzij onze juf zijn we naar buiten gegaan en zijn we op avontuur gegaan. We hebben verschillende dingen gevonden die we anders nooit zien”, zegt een van de leerlingen.