'Jeroen Minérale': Welk effect heeft maand zonder alcohol op onze reporter?

Tournée Minérale is begonnen. Wie deelneemt, engageert zich om 28 dagen geen druppel alcohol te drinken. 50.000 mensen hebben zich online aangemeld, dat zijn er heel wat minder dan vorig jaar. Maar wat is nu de impact van zo'n drankvrije maand? VTM NIEUWS-journalist Jeroen Van der Auwera doet mee, artsen gaan hem over een maand helemaal doorlichten en dat hebben ze ook vandaag al gedaan. Jeroen houdt de hele maand een videodagboek bij.

Je kan ‘Jeroen Minérale’ volgen via onze website, onze Facebookpagina en onze Instagram.