Jeroen Minérale: voor het eerst voetbal zonder pintje

VTM NIEUWS-journalist Jeroen Van der Auwera doet mee aan Tournée Minérale, en wil weten wat zo’n alcoholvrije maand doet met je lichaam. Dit weekend ging hij voor het eerst naar het voetbal kijken, en dronk daarbij geen pintje. En dat had meteen invloed.

“Normaal ga ik nooit lopen op de dag nadat ik iets gedronken, maar vandaag gaan we dat wel proberen”, zegt Van der Auwera. Uit fysieke proeven vorige week in het UZ van Gent bleek dat het niet zo goed is gesteld met de conditie van Jeroen, die normaal 15 alcoholische dranken consumeert per week.

Nu hij niet had gedronken, kon Jeroen de volgende dag wel gaan lopen, en dus merkte hij meteen resultaat.