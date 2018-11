In Leuven is Jeanne Schollaert, de helft van de legendarische bejaarde tweeling uit het VTM-programma 'Het hart van Vlaanderen', overleden op 95-jarige leeftijd. Ze overleed aan de gevolgen van een zware val in haar appartement. Jeanne en haar tweelingzus Marcella gaven destijds in het programma commentaar op de actualiteit.