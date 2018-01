Ish Ait Hamou maakt theaterdebuut

In Vilvoorde is de nieuwe voorstelling van choreograaf Ish Ait Hamou in première gegaan. Het is een bijzonder persoonlijk theaterstuk, waarin Ait Hamou anekdotes vertelt uit zijn eigen leven en over zijn zoektocht naar zijn identiteit.

De voorstelling kreeg de naam ‘Aangenaam, ik ben Ish’. Een toepasselijke titel, aangezien Ish Ait Hamou in het theaterstuk vooral zijn eigen verhaal vertelt als zoon van een Marokkaanse immigrant. Hij vertelt er onder meer over het 'hokjesdenken' en de bestaande vooroordelen.

“Het gaat over de verhalen achter een etiket. Wat is een moslim? Wat betekent dat? Wat is een schrijver? Wat betekent dat? Welke wereld schuilt er achter deze etiketten?”, zegt Ait Hamou daar zelf over.

Verhaal van ons allen

Het stuk gaat volgens de schrijver over meer dan hem alleen. “Het gaat vooral over mezelf, maar tegelijkertijd ook over zoveel andere mensen. Ik geloof dat we erg op elkaar lijken en dat we dezelfde dingen hebben meegemaakt. Er zijn bepaalde thema’s die centraal staan in het leven van ons allemaal."

De tournee door Vlaanderen is op enkele tickets na helemaal uitverkocht.