iPhone verwittigt bij overdreven gebruik

Apple gaat in zijn volgende generatie iPhones software inbouwen, waardoor mensen hun iPhone minder gaan gebruiken. Het toestel zal zelf een seintje geven als je er al te lang mee bezig bent, en het dus tijd is om hem even aan de kant te leggen. Niet overbodig, meer en meer mensen zijn verslaafd aan hun smartphone waardoor het een echt probleem wordt.

Facebook, Twitter, WhatsApp, ... Ze zorgen er allemaal voor dat we verslaafd zijn aan onze smartphone. Daar heeft Apple nu wat op gevonden.

“In iOS 12, het nieuwe besturingssysteem van Apple, kan je zien hoe verslaafd je bent aan je telefoon”, zegt Kenneth Dée, technologie-expert van VTM NIEUWS. “Hoe vaak je hem aanzet, hoeveel uur je aan welke app besteedt, ... Wie vindt dat hij te veel op bepaalde apps zit, kan een limiet instellen. De iPhone geeft dan een seintje wanneer je hem té vaak gebruikt en raadt je aan om iets anders te doen.”

iPhonegebruik beperken

Wie schrikt van zijn eigen gebruik kan zichzelf dus op een rantsoen zetten. Met dezelfde software kunnen ouders ook het smartphonegebruik bij hun kinderen terugdringen.

“Met de software kunnen ze instellen dat hun kind niet meer dan een uur per dag kan gamen”, vult Dée aan. “Dat de iPhone niet meer gebruikt kan worden wanneer het bedtijd is ... Wie nadien nog wil bellen of sms'en, zal de telefoon van broer of zus moeten gebruiken.”

Apps

Dat Apple een soort slot op iPhones kan zetten, is wellicht niet naar de zin van App-bouwers.

“App-ontwikkelaars hebben de voorbije tien jaar meer dan 85 miljoen dollar verdiend met apps voor iPhones. Eén derde van die prijs ging naar Apple, en daar hadden appbouwers al zware kritiek op”, besluit Dée.