Idris Elba is meest sexy man ter wereld

De Britse acteur Idris Elba is door People uitgeroepen tot Sexiest Man Alive 2018. Dat mocht talkshowhost Jimmy Fallon bekendmaken in The Tonight Show.

Idris Elba prijkt op de cover van het magazine. "Het is geweldig. Hier ben ik echt heel blij mee", reageerde Elba via een videoverbinding. "Heel veel dank aan People, dat de meest sexy man heeft gemaakt. Mijn moeder zal heel, heel trots zijn", voegde hij eraan toe.

Elba noemt de uitverkiezing een ‘egoboost’. Hoewel hij nu zeker is over zichzelf, was dat niet altijd zo. Op de middelbare school waar hij zat, voelde hij zich een beetje een buitenbeentje. "Ik was erg lang en dun", zegt de 1,91 meter lange acteur tegen People. "En mijn naam was Idrissa Akuna Elba, oké. Ik werd een beetje gepest. Maar vanaf het moment dat ik een baard kon laten groeien, werd ik het coolste kind van de buurt. Liet een snor staan, kreeg spieren...”

De acteur, onder meer bekend van rollen in 'Luther', 'The Wire' en 'Thor', is de 33e man die de titel mag dragen. De lijst gaat terug tot 1985 toen Mel Gibson werd verkozen. Vorig jaar was het Blake Shelton. Ook Dwayne Johnson, Channing Tatum en David Beckham behoren tot de recente titelhouders.