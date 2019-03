Honderden festivalgangers geëvacueerd op TML Winter

Honderden festivalgangers van Tomorrowland Winter, op Alpe d'Huez, zijn vandaag geevacueerd door het slechte weer. Er vallen pakken sneeuw en het waait hard, daarom moesten de skiliften worden stilgelegd, waardoor feestvierders vastzaten aan de podia op de pistes. De meesten moest met sneeuwruimers naar beneden gebracht worden, en dat duurde uren.

De snowcats moesten heel vaak over een weer rijden, want het ging om meer dan driehonderd mensen. Dus duurde het ook heel lang voor iedereen terug veilig beneden was.

Toch was er nooit paniek, iedereen zat binnen in de hutten. Een medewerker van het skigebied zei dat hij zo'n storm al in jaren niet meer had gezien.