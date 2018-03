Hoe vlieg je met F-16?

Bij de start van hun pilotenopleiding bij Defensie dromen velen ervan om ooit met F-16 te kunnen vliegen, maar weinigen geraken door de harde selectie. Met zo’n straaljager vliegen is ook geen evidentie. Sprinkler neemt je mee voor een blik… in de cockpit!

De cockpit van een F-16 is heel krap en de volledige bediening gebeurt met hendels links en rechts van de piloot. Het is een zogenaamd HOTAS-toestel: hands on throttle-and-stick. “Het vliegen op zich is als autorijden, dat verleer je niet zo snel”, vertelt Sprinkler. “Maar het wapensysteem bedienen en daar efficiënt in zijn, kost tijd, moeite en training.”

