Hoe snelst naar F-16? Met de fiets!

Een piloot van een F-16 moet altijd vertrekkensklaar staan. In België en Nederland zijn er twee toestellen die binnen het kwartier moeten kunnen opstijgen, en dus moeten de piloten zo snel mogelijk in uitrusting aan hun toestel staan. Daarvoor nemen ze – jawel – de fiets. Hoe dat in zijn werk gaat, zie je vanavond in de vierde aflevering van 'F-16' om 21.45 uur.

Mocht er een burgertoestel gekaapt worden, moeten de F-16-piloten een scenario zoals dat in 9/11 vermijden. Daarvoor moet het gevechtsvliegtuig zo snel mogelijk kunnen opstijgen om het gekaapte vliegtuig te onderscheppen.

Van de basis naar het vliegtuig is het 400 meter, maar dat is een hele afstand in gevechtsuitrusting. “Het is maar 400 meter, maar in plaats van 400 meter te lopen in G-suit, harnas en helm, nemen we de fiets. Dat is sneller”, zegt piloot Tobi lachend.