Hoe kies je een goed wachtwoord? Onze expert legt uit

Wist je dat jouw wachtwoord zomaar te grabbelen kan liggen op het internet zonder dat je het weet? En hoe kies je een goed wachtwoord?

“Elke dag worden duizenden websites gehackt en daarbij worden miljarden wachtwoorden gestolen”, zegt VTM NIEUWS-techjournalist Kenneth Dée. “Het is dus heel belangrijk dat je controleert of jouw wachtwoord daarbij is en je die dan verandert.”

In deze video legt Dée uit hoe je kan controleren of jouw paswoord gehackt is en wat dan wel een goed en veilig wachtwoord is.