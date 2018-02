Hoe controleer je leeftijd op Facebook?

Na nieuwe Europese regelgeving heeft ons land beslist om de minimumleeftijd voor het gebruik van social media vast te leggen op dertien jaar. Het vastleggen van die leeftijd is één ding, maar hoe controleer je dat en welke straffen staan er op?

"Het is in de eerste plaats aan de bedrijven om te zien of er geen jongeren op hun sociaal netwerk zitten. Daarnaast kan de privacycommissie zelf wel meekijken om te zien of er niet te veel inbreuken zijn", legt staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open Vld) uit aan VTM NIEUWS.

Als de controle voor de bedrijven is, dan zijn de boetes dat ook. "En die boetes kunnen oplopen tot vier procent van de wereldwijde omzet van het bedrijf. Daarnaast is zorgvuldig omspringen met de data van jongeren een verzwarende omstandigheid", zegt De Backer nog.

Social mediabedrijven als Facebook, Twitter en Snapchat zullen dus zelf moeten kiezen hoe ze ervoor willen zorgen dat er geen te jonge kinderen op hun netwerk geraken. Hoe ze dat gaan doen, is voorlopig nog niet duidelijk.

