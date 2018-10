Helmut Lotti is helemaal terug

Zanger Helmut Lotti is terug met een nieuw album, Soul Classics in Symphony. Lotti verkent nu het soulgenre. “Het sluit perfect aan bij wat ik deed voor ik gestopt ben met classics”, vertelt hij. Toch is Lotti geen soulzanger. “Daarom heb ik het bewust op mijn manier gedaan. Ik heb ervoor gezorgd dat het repertoire bij mij past door voor de ‘softe’ soul te gaan.” De eerste single is My Girl, een cover van Otis Redding. De zanger trad gisteren op in Lint, maar ook volgende maand staan er nog optredens gepland.