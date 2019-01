Heeft Ed Sheeran plagiaat gepleegd?

Een jury moet uitmaken of de Britse popster Ed Sheeran (27) een song van soulzanger Marvin Gaye geplagieerd heeft. Dat heeft een rechter in New York beslist. Er zijn "wezenlijke gelijkenissen tussen verscheidene muzikale elementen" van beide songs, zei rechter Louis Stanton. Hij wees daarmee een verzoek van Sheeran af om de klacht te verwerpen.

De superster, zijn cosongwriter en zijn platenfirma wordt verweten dat ze onder andere het ritme en de melodie van 'Let's Get It On' (1973) gebruikten voor de hit 'Thinking Out Loud'. De klagers zijn erfgenamen van producer Edward Townsend. Die schreef 'Let's Get It On' samen met Gaye. De soulzanger werd in 1984 bij een ruzie door zijn vader vermoord, een dag voor zijn 45ste verjaardag.

Sheerans advocaten ontkennen de beschuldiging. De song 'Thinking Out Loud' heeft volgens hen een "sombere, melancholische toon en gaat over langdurige romantische liefde", terwijl 'Let's Get It On' een "seksuele hymne" is.

Dezelfde rechter is ook belast met een andere klacht, die de firma Structured Asset Sales (SAS) tegen Sheeran en zijn platenfirma indiende. SAS heeft een aandeel in de auteursrechten op de song van Gaye.

Sheeran had enorm veel succes met 'Thinking Out Loud'. In meer dan tien landen stond het lied op de eerste plaats van de hitlijsten, op YouTube werd het meer dan 2,6 miljard keer afgespeeld. Hij nam de song in 2014 op voor zijn tweede studioalbum "x" (uitgesproken als multiply).