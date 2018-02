Grootste technologiebeurs ter wereld van start

In Barcelona is het Mobile World Congress geopend. Gisteren werd de nieuwe Samsung er voorgesteld maar dat gebeurde nog voor een select publiek. Sinds vanmorgen mag iedereen binnen om de nieuwste snufjes te ontdekken van 2.300 bedrijven. Dat gaat van smartphones over virtuele assistenten tot een zelfrijdende Porsche die wordt aangestuurd door een smartphone.

Het Mobile World Congress in Barcelona is de grootste technologiebeurs in de wereld. Vandaag officieel geopend door de Spaanse koning. Deze week worden hier zo'n 180.000 bezoekers uit 200 landen verwacht. Zij kunnen terecht bij de standjes van 2.300 bedrijven. Die stellen hier allemaal hun allernieuwste snufjes voor.

Plooibaar scherm

Eigenlijk begon de beurs gisteren al, met de voorstelling van de nieuwe Samsung Galaxy S9. Maar je kan hier ook al terecht voor de nieuwste Nokia, Sony, of de ZTE, de eerste smartphone met plooibaar scherm.

Producenten proberen de klanten te overtuigen met de scherpste camera's. Of met 3D-foto's van jezelf. Dit jaar opvallend veel standjes over 5G internet, waarmee je sneller dan ooit bestanden kan downloaden.

Zelfrijdende Porsche

Maar de meeste aandacht vanochtend ging naar de zelfrijdende auto van Porsche. Via een Huawei telefoon kan die objecten herkennen, zoals fietsers of honden, en die op tijd ontwijken. Voor de veiligheid vandaag wel nog met een echte bestuurder, die gelukkig voor de test niet moest ingrijpen.

