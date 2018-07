'Groene' Gentse feesten met 110.000 man van start

De Gentse Feesten hebben ze er een eerste feestnacht opzitten. Er waren 110.000 bezoekers; dat is 20.000 meer dan vorig jaar. Vanmorgen lagen de pleinen er properder bij dan anders. Dat komt omdat verplicht gebruik gemaakt moet worden van herbruikbare bekers, een systeem dat nog niet feilloos werkt.

Het concept is simpel: je betaalt 1 euro waarborg per beker. Dit moet tegengaan dat mensen de beker zomaar op de grond gooien. Het systeem wordt al op veel plaatsen toegepast, maar in Gent liep het systeem nog niet van een leien dakje.

Daarom is vanmorgen beslist om het systeem wat aan te passen. Toch toont het systeem al resultaat: want de pleinen lagen er nooit properder bij na een feestnacht.