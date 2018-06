Graspop trapt festivalzomer af

Graspop Metal Meeting (GMM) is alive and kicking. Dat kan niet anders want het hardrockfestival zal dit jaar geen drie maar vier dagen duren en toch is het voor het eerst in zijn geschiedenis al voor aanvang uitverkocht. De 23ste editie, die vanaf vandaag tot zondag 24 juni plaatsvindt in festivalpark Stenehei in Dessel, verwelkomt dus 200.000 bezoekers.

Vier dagen, dus ook vier headliners: Guns N' Roses, Iron Maiden, Volbeat en Ozzy Osbourne nemen elk een dag voor hun rekening. Maar ze zijn niet alleen. In totaal zakken 120 bands uit de verschillende subgenres af naar Dessel om er op de twee hoofdpodia, de Marquee, de Metaldome of de Jupiler stage het beste van zichzelf te geven.

Zo is er vandaag het Amerikaanse Iced Earth, dat al voor de zesde keer naar Dessel komt. Zij brengen traditionele heavy metal en power metal, afgewisseld met thrash.

Iron Maiden

Morgen sluit Iron Maiden de festivaldag af op het hoofdpodium. Wie meer van black metal houdt, kan die avond op hetzelfde moment terecht in de Marquee om Watain aan het werk te zien, een Zweedse band die de controverse niet schuwt met satanische teksten en bloedfestijnen op het podium.

In de Metaldome speelt morgenavond Wolves In The Throne Room. De Amerikanen staan voor tweede keer op Graspop en brengen atmosferische black metal. Hun recentste album ‘Thrice Woven’ behaalde in 2017 de titel 'Plaat van het Jaar' in het grootste metalmagazine van België, ‘Rock Tribune’.

Metalcorefans komen ook aan bod morgen, met Parkway Drive, dat het tweede hoofdpodium mag afsluiten. De Australiërs komen naar ons land met een nieuw album, ‘Reverence’, in hun achterzak.

Rise Against

Zaterdag is het naast Volbeat uitkijken naar onder meer Rise Against, een van de populairste punkrockbands van de laatste jaren. Met Megadeth is er ook een van de leden van de Big 4 aanwezig. Dave Mustaine en de zijnen hebben ondertussen vijftien studio-albums achter de kiezen en gaan op het tweede hoofdpodium Marilyn Manson vooraf.

Op de laatste festivaldag trekt Fred Durst met Limp Bizkit het avondfeest op gang voor zijn derde passage op Graspop. Afsluiter van het festival is Ozzy Osbourne, die Black Sabbath vorig jaar opdoekte maar zelf nog doorgaat. Mogelijk is het toch de laatste keer dat hij op Graspop aan het werk te zien zal zijn. Met zijn 69 lentes heeft hij de houdbaarheidsdatum van de doorsneerocker ver overschreden.