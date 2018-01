Gouden Carolus in top 100 beste bieren

Wie vanavond nog op café gaat, kan misschien de Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark bestellen. Dat is één van de negen Belgische bieren die in de top 100 van beste bieren in de wereld staat. Ook Rochefort 10 en Westfleteren 12 staan in de lijst. De Carolus wordt gebrouwen in Mechelen en werd door bierproevers van over de hele wereld in de lijst gestemd.

De Gouden Carolus Cuvée van de Keizer Imperial Dark heeft een alcoholpercentage van maar liefst elf procent. Het bier is fruitig van smaak, met een beetje karamel.

Bierproevers -en kenners van over de hele wereld stemden de Carolus in de top 100 van beste bieren wereldwijd. Het is al het tweede jaar op rij dat het bier in de lijst staat. De Gouden Carolus wordt gebrouwen in Mechelen.