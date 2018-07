Gorillaz ook fan van Eden Hazard

Vijfentachtigduizend festivalgangers hebben een geslaagde eerste dag op Werchter beleefd. Achttien concerten waren er te zien, een 'doubleheader' sloot op de Main Stage de dag af: Queens of the Stone Age en Gorillaz. Een en al muziek dus, al was de match tegen Brazilië nooit ver weg.

Een pak muziekliefhebbers waren gekomen voor de zevende doortocht van Queens Of The Stone Age op Werchter - Josh Homme is zelf de tel kwijtgeraakt, want hij sprak van zijn tiende keer in Werchter. Hij voelde zich naar eigen zeggen wat ziekjes bij het opstaan, maar daar was weinig van te merken. Hij bracht recente nummers, maar ook al zijn hits passeerden de revue.

Queens

Magisch was een lang uitgesponnen versie van ‘No one knows’, terwijl de zon onderging. "Ik wou dat jullie het allemaal vanop mijn plek konden zien", zei Josh Homme die duidelijk in goeden doen was. ‘Now is the fucking moment’, zei hij ook nog.

Eindigen deed QOTSA met wereldhits ‘Make it wit chu4 en ‘Little sister’. Het had een waardige afsluiter kunnen zijn, maar de wei had Gorillaz nog tegoed. De Britse band bracht een strakke, gevarieerde en mooi verzorgde show die compleet was, inclusief backing vocals en visuals.

Eden Hazard

Aan special guests geen gebrek: De La Soul, Jamie Principle en Little Simz kwamen allemaal hun nummertje opvoeren. ‘Feel Good Inc.’ en ‘Clint Eastwood’ waren hoogtepunten. Frontman Damon Albarn toonde zich een grote voetballiefhebber en verwerkte meermaals Eden Hazard in zijn teksten, tot groot jolijt van het publiek.