Goossens: "Bocuse was paus van Franse keuken"

De gastronomische wereld is in rouw na het overlijden van de Franse sterrenchef Paul Bocuse. Ook de Belgische Peter Goossens werkte vroeger met hem samen en heeft hem goed gekend. “Bocus was de paus van de Franse keuken”, vertelt hij aan VTM NIEUWS.

De Vlaamse driesterrenchef Peter Goossens noemt Bocuse de vernieuwer van de Franse keuken. “Hij was de man die de koks uit hun kelders en voor de schijnwerpers haalde”, klinkt het. “Maar hij was wel correct: wat hij zei was wet. Je moest daar niets aan veranderen, en als het niet in orde was, dan was het je beste dag niet.”

Bocuses overleed op 91-jarige leeftijd in Lyon. Hij leed al enkele jaren aan Parkinson.