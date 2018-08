Gitarist Sweet Home Alabama overleden

Ed King, een vroegere gitarist van de Amerikaanse rockband Lynyrd Skynyrd, is op 68-jarige leeftijd overleden, dat heeft zijn familie bekend gemaakt.

King belandde in 1972 bij de gitaarrockband om daar Leon Wilkinson op bas te vervangen. Maar hij schakelde over naar gitaar waardoor de Southern Rockband ook live de voor de groep kenmerkende drie gitaarpartijen kon brengen.

Sweet Home

De gitarist tekende aldus mee voor de bekendste nummers van Lynyrd Skynyrd: 'Sweet Home Alabama', dat hij meeschreef, en het epische 'Free Bird'. In 1975 verliet King de groep.

In 1987 keerde hij terug, maar vanwege problemen aan het hart ging Lynyrd Skynyrd vanaf 1996 zonder hem verder. Ed King was ook stichtend lid van de psychedelische rockband Alarm Clock. Die werd in 1967 bekend met 'Incense and Peppermints'.