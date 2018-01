Geubels: "Lies was fantastische madam"

Veel mensen zijn zwaar aangeslagen door de dood van comédienne Lies Lefever (37). Komiek Philippe Geubels had Lefever in zijn voorprogramma. “Ik ben erg geschrokken deze morgen”, zegt hij aan VTM NIEUWS. “Lies was altijd een plezier om mee op tour te gaan. Altijd goed gezind en altijd heel positief.”

Lies Lefever brak echt door met haar voorprogramma van Philippe Geubels. Haar overlijden valt Geubels erg zwaar, het kost hem heel veel moeite om even aan de telefoon te komen.

"Fantastische madam"

Hij koestert niets dan positieve herinneringen. “Lies was ook heel sterk om met haar handicap om te gaan, ook al door wat ze heeft meegemaakt en hoe haar leven begonnen is. Daar heeft ze altijd mee geworsteld en dat is altijd moeilijk geweest. Het was een fantastische madam die er altijd op een heel positieve manier mee omging.”