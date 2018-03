'Frozen'-musical gestart op Broadway

Gisteravond was de eerste voorstelling van de nieuwe Disneymusical van ‘Frozen’ op de bekende musicalboulevard Broadway in New York. Het verhaal is hoofdzakelijk hetzelfde als dat van de oscarwinnende film, maar het is uitgebreid met nieuwe scènes en twaalf nieuwe nummers.

Wie Elza, Olaf, Kristoff en eland Sven aan het werk wil zien, moet naar het Saint James Theatre in New York. Na een wereldwijde pre-tour en enkele try-outs zijn de voorstellingen gisteren gestart. In de musical zit twee keer zoveel muziek als in de film.

De show duurt dan ook meer dan twee uur. De regisseur van de musical is een vaste waarde op Broadway en won al een Tony Award met het toneelstuk Red en drie Olivier Awards voor de musicals Merrily We Roll Along, Grand Hotel en Guys and Dolls. Ook de choreograaf, Rob Ashford, won al verschillende Tony en Olivier Awards.

Ook de actrices zijn echte musicalsterren: Caissie Levy speelt Elsa en Patti Murin speelt Anna.

De voorstelling loopt nog zeker tot eind dit jaar. Een ticket kost je tussen 79,50 en 1.250 dollar.