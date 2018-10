In Gent is het Frites Atelier geopend. Dat is de luxefrituur van Sergio Herman waar je klassiekers als stoofvlees-friet kan bestellen, maar ook exotische sauzen met pindasmaak kan proeven. In Nederland zijn er al drie Frites Ateliers in Den Haag, Utrecht en Arnhem. Het is het tweede filiaal in België, na Antwerpen. Binnenkort wordt er ook een frietzaak in Brussel geopend.