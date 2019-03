Foto's nemen in het donker? Dit is nieuwe smartphone van Huawei

De Chinese smartphonefabrikant Huawei heeft zijn belangrijkste smartphone van het jaar voorgesteld: de P30 pro. Het is de smartphone waarmee het de strijd aangaat met de iPhone van Apple en de S10 van Samsung. VTM NIEUWS-journalist Kenneth Dée kon de smartphone al eens testen.

Huawei beweert dat de P30 de beste camera ooit in een smartphone aan boord heeft. Hij kan tot vijf keer inzoomen zonder dat de foto's aan kwaliteit verliezen. Maar nog opvallender is de lichtgevoeligheid: wie een foto maakt in een compleet donkere ruimte kan toch nog foto's van een goede kwaliteit maken.

De Huawei P30 en de Huawei P30 Pro is vanaf vrijdag te koop. De goedkoopste versie is te verkrijgen vanaf 750 euro, het duurste model kost 1.049 euro.