Fan loopt podium op tijdens optreden Beyoncé

Het OTR II-optreden van Jay-Z en Beyoncé in Atlanta is gisterenavond in chaos geëindigd. Terwijl het koppel naar achter liep, kon een fan de beveiliging omzeilen en het podium betreden, waarna hij hen achterna snelde. Het duurde even voor iemand doorhad wat er gebeurde, maar toen schoten de dansers de twee artiesten te hulp. Daarna werd de man overmeesterd door security. Hoe hij zonder problemen op het podium geraakte, is niet duidelijk.

Beyoncé en Jay-Z stellen het zelf goed, liet het management van Beyoncé weten. Hun optreden van de volgende dag kon gewoon doorgaan.