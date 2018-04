F-16-piloten: "Afscheidsbrief klaar"

Vanavond praten piloten in het VTM NIEUWS-programma ‘F-16’ voor het eerst over de enorme risico's van hun missies: wat als ze in handen vallen van de vijand? Sommigen hebben zelfs een afscheidsboodschap klaarliggen voor hun familie, voor als het misloopt.

Op Kleine-Brogel krijgen de F-16-piloten een video te zien van een gewezen Britse gevechtspiloot, die in je jaren '90 in de handen viel van Iraakse milities van Sadam Hoessein. John Peters beschrijft in detail wat hij heeft meegemaakt tijdens zijn ondervragingen.

De getuigenis drukt de piloten keihard op de realiteit van wat ook hen kan overkomen. “We blijven een beetje macho’s, maar niemand weet exact wat hij gaat doen als we in die situatie terechtkomen”, klinkt het bij Tobi. Anderen zijn dan wel weer voorbereid op een mogelijk drama. “In mijn bureau ligt er een gesloten omslag voor mijn echtgenote”, vertelt Gizmo.

De volledige aflevering van 'F-16' ziet u vanavond om 21.40 uur bij VTM.