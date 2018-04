F-16-piloot vertelt over crash

Vanavond zijn in onze reeks F-16 enkele uitzonderlijke beelden te zien: beelden van een F-16, net voor die crasht. De beelden dateren uit de zomer van 2012, de piloot kreeg motorproblemen tijdens een oefenvlucht, hij had geen andere keuze dan zijn schietstoel te gebruiken. Het was de laatste crash van een Belgische F-16, tot nu toe.

16 augustus 2012 is een dag die F-16 piloot met codenaam Satan, nooit meer zal vergeten. “Ik was bezig met oefeningen en 'touch and go's' zoals de toestellen nu”, zegt F-16-piloot Satan.

Vogelimpact

Het zijn nooit eerder vrijgegeven beelden van de camera aan boord van Satans toestel. Zijn vlucht verloopt volgens plan, tot hij plots een doffe klap hoort. Een vogelimpact met motorproblemen tot gevolg.

“Een vogel die je toestel raakt is een kleine schok”, zegt Satan. “Dan begint je motor een pompend geluid te maken. Ik probeerde meer kracht bij te geven en toen waren er 3 grote knallen. De motor had het begeven en er sloegen steekvlammen van een paar meter uit.”

Satan heeft geen motorkracht meer en verliest razendsnel hoogte. “In eerste instantie probeer je na te denken hoe je het vliegtuig kan redden. En als dat niet lukt, bedenk je hoe je jezelf kan redden”, zegt hij nog.

Schietstoel

Uiteindelijk kan Satan niet anders dan zijn schietstoel te gebruiken. Meteen valt ook de boordcamera uit. “Op een bepaald ogenblik gaat de koepel open terwijl de stuwraketten nog branden. Ik zag mijn toestel een vijftigtal meter voor mij. Toen ging mijn parachute open, verminderde mijn snelheid en ging alles zoals in een film. Ik overliep toen de verschillende acties die ik had ondernomen”, vertelt hij.

Satans toestel crasht in een veld vlakbij de basis in Kleine Brogel. Niemand raakt gewond. Het is de 34ste en voorlopig laatste Belgische F16 die is gecrasht.