F-16-piloot dropt bom: "Zie dit niet als leven ontnemen"

“Ik zie mijn werk niet als levens ontnemen, ik ben er om te helpen.” Dat zegt F-16-piloot Gadis in de eerste aflevering van 'F-16', die vanavond op VTM te zien was. Daarin moest hij voor de eerste keer in zijn loopbaan een bom droppen boven de vijand. Een moment dat elke andere F-16-piloot zich nog herinnert.

Piloot Gadis wordt gevolgd tijdens zijn eerste missie boven oorlogsgebied: de strijd tegen IS boven Irak en Syrië. In de eerste aflevering van F-16 moet hij voor de eerste keer in zijn loopbaan een bom droppen boven de vijand. “Ik zie dit niet als levens ontnemen, maar om te helpen”, klinkt het. “Ik heb wel nog steeds de laatste beslissing, als ik geen goed gevoel heb, dan zal ik het niet doen.”

Gadis praat ook over zijn leven buiten Defensie. “Ik ben uiteindelijk ook maar een gewone jongen die in een F-16 zit, die in het weekend een pint gaat drinken, voetbalt en naar de cinema gaat.”