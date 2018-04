F-16: Helm zo duur als een huis

Cruciaal in de uitrusting van F-16-piloten is hun helm. Die is niet zomaar een bescherming, maar een staaltje pure spitstechnologie. Eén helm kost al gauw 150.000 tot 200.000 euro. Maar de prijs is verantwoord. “Het redt levens en bespaart vooral veel tijd, zeker in zeer gevaarlijke situaties”, vertelt Kenny van het Survie-team vanavond in de derde aflevering van het VTM NIEUWS-programma 'F-16'.

Met de ingebouwde elektronica kunnen piloten meteen een vijand proberen neer te halen via het Look-Lock-Launch-principe. Als de piloot de vijand ziet vliegen, kan hij met een ingebouwd vizier kijken, zijn blik op de vijand ‘locken’ en zijn wapens afvuren. Hij schiet als het ware met zijn ogen.

De derde aflevering van F-16 is er vanavond om 21.40u bij VTM.