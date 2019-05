Eliot, de zanger die ons land vertegenwoordigt op het 64ste Eurovisiesongfestival, is klaar voor de halve finale van vanavond. “De repetitie is heel goed verlopen”, klinkt het. Als Eliot doorstoot met zijn nummer ‘Wake Up’, staat hij zaterdag in de finale in Tel Aviv.

De zanger draagt een blauw-oranje outfit van Walter Van Beirendonck. Die past volgens hem perfect bij het optreden. “Ik ben heel vereerd dat ik zoiets mag dragen”, zegt hij.