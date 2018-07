Eerste vrouwelijke held in titel Marvel-film

Vanaf vandaag kan je in de bioscoop naar 'Ant-Man and the Wasp' gaan kijken. Dat is de tweede film over de superheld Ant-Man en ook meteen een primeur voor Marvel. Want the Wasp is de eerste vrouwelijke superheld in een titel van een Marvel-film.

Ook voor actrice Evangeline Lily, die de rol van the Wasp vertolkt, werd het tijd dat er eindelijk eens een vrouwelijke superheld in de titel zat. “Dit is de twintigste film voor Marvel. Twintig films en één daarvan heeft een vrouw in de titel? Het werd verdorie tijd”, zegt Lily aan VTM NIEUWS-journaliste Aagje Vanthomme.

Superheldin the Wasp, de Wesp in het Nederlands, mag ook meteen tonen wat ze kan. En dat zijn allemaal dingen die Ant-Man niet kan, maar dat vindt acteur Paul Rudd “helemaal niet erg”.

Ant-Man and the Wasp is vanaf vandaag te zien in de bioscoop.