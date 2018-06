Eerste beelden 'De Collega's 2.0' gelost

De eerste beelden van ‘De Collega’s 2.0’, de nieuwe film van Jan Verheyen zijn gelost. Het verhaal is gebaseerd op de legendarische reeks, die eind jaren 70 immens populair was in Vlaanderen. De hoofdrollen in deze film worden vertolkt door Ben Segers en Steve Geerts.

In 1978, exact veertig jaar geleden, verscheen ‘De Collega’s’ van de hand van Jan Matterne op de toenmalig BRT. Jan Verheyen blaast het concept nu nieuw leven in en ging op zoek naar elf nieuwe collega’s. Ben Segers neemt de rol van Frank Van Praet op zich, die in de serie werd vertolkt door Jean De Pesser. Steve Geerts speelt het nieuwe afdelingshoofd Alexander De Groot, Veerle Dobbelaere is de directrice.

De Groot moet een team van onverlaten opnieuw efficiënt proberen maken. De onhandelbare dossierbeheerders in dat team worden vertolkt door Eva van der Gucht, Tatyana Beloy, Mathijs Scheepers, Mathias Vergels, Jurgen Delnaet en Loes Swaenepoel.

De film zal vanaf 12 december dit jaar in de Belgische bioscopen te zien zijn.