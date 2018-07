Ed Sheeran pronkt met truitje van Dries Mertens

Zelfs Ed Sheeran is fan van de Rode Duivels! Tijdens zijn laatste nummers kwam de popster op het podium met een truitje van niemand minder dan Dries Mertens. Bij zijn afscheid van het publiek zwaaide hij ook met de Belgische driekleur.

“Wat vinden jullie van mijn outfit?” vroeg hij na zijn plotse kledingwissel aan het eind van het concert, waarmee hij een menigte die een beetje versuft was van de hitte meteen weer wakker maakte. “Uiteraard was ik aan het supporteren voor Engeland, maar ik denk echt dat de Belgen het WK gaan winnen”, meent hij.

WK-gekte Eerder tijdens het concert liet hij al weten respect te hebben voor ‘de aanwezige boyfriends die eigenlijk liever thuis naar het WK hadden gekeken’. “Top dat jullie een dag van jullie tijd spenderen aan iets dat jullie liever niet hadden gedaan, om iemand waarvan jullie houden blij te maken.”

Om het af te maken haalde hij ook nog eens een Belgische vlag boven. “Jullie waren fantastisch!” besluit de roodharige Duivel terwijl hij het podium weer afwandelt.

Mertens Dries Mertens zelf kon het gebaar alvast waarderen... Dat liet hij blijken op Twitter:

Your taste in music is great, but your taste in football even better! #EdSheeran pic.twitter.com/z8z4Gv8wBW