‘E-tron’ is antwoord van Audi op Tesla

Audi heeft zijn allereerste volledig elektrische wagen voorgesteld. De ‘e-tron’ moet het antwoord van Audi worden op de Tesla. De wagen is gepresenteerd in San Francisco, maar hij wordt gebouwd in de fabriek van Audi in Vorst. De 2.500 werknemers hebben in totaal 200.000 uur opleiding gekregen, en zijn nu zeker van werk tot 2025.

De ‘e-tron’ wordt ook wel de Tesla-Killer genoemd, omdat hij de concurrentie aangaat met het dure marktsegment van elektrische wagens. De wagen gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in zes seconden, en het instapmodel zal 85.000 euro kosten.