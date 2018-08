Dumbo-auto brengt 413.000 euro op

Een veiling in Los Angeles van originele spullen uit Disney-pretparken heeft meer dan 7,1 miljoen euro opgebracht. Een van de blikvangers was een attractie van het bekende olifantje Dumbo, dat maar liefst voor 413.000 euro over de toonbank ging.

De hele collectie bestond uit negenhonderd spullen en was in handen van verzamelaar Richard Kraft. Hij begon 25 jaar geleden met het verzamelen van de Disney-spullen, maar besloot ze nu te verkopen.

De veiling bracht in totaal meer dan 7,1 miljoen euro op, een groot deel van dat geld schenkt Kraft aan organisaties die zich inzetten voor kinderen met het zeldzame Coffin-Siris-syndroom, een genetische afwijking.