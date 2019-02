Duik mee in het grootste virtual reality-park van Europa

Racen op Mars, vechten met lichtzwaarden of schietgevechten middenin de gamewereld. Het kan allemaal in Moeskroen, waar het grootste virtual reality-park van Europa staat.

Virtual Park is 4000 vierkante meter groot, het grootste virtual reality-park van Europa volgens de organisatoren. Ze hebben zes verschillende games. Je moet niet in groep komen. Er zijn ook spelletjes voor één persoon. Een dagje spelen kost je maximaal 60 euro.

VR-Gaming wordt steeds populairder in ons land. Het is volgens de organisatoren niet zomaar een computerspelletje: “We proberen vandaag de Virtual Reality E-sport te introduceren. Dat is een volwaardige sport. Het is een product van de toekomst, zowel als ontspanning, als in de professionele wereld. Het zijn tools die zich volop ontwikkelen en het is een leuke technologie.” Zegt Frédéric Verbaert, medeoprichter van Virtual Park