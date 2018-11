Drag queens steeds populairder in België

Er worden meer en meer groepen opgericht die optreden als drag queen. House of Lux is een nieuwe groep uit Gent en gaf dit weekend een uitverkochte show. “Drag queens zijn niet hetzelfde als travestieten”, zegt Simon Baetens van House of Lux. “We mixen elementen van mannen en vrouwen. We vieren alle mogelijkheden die er zijn met genderstereotypen.” De populariteit van drag queens is fel gestegen door het Amerikaanse realityprogramma RuPaul’s Drag Race, een drag queenshow die wereldwijd uitgezonden wordt en waarvan er ondertussen al tien seizoenen zijn.