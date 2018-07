Draak op Belfort spuwt opnieuw vuur

De draak op het Gentse belfort spuwt voor het eerst in 199 jaar opnieuw vuur. Het historische moment komt er naar aanleiding van de 175ste verjaardag van de Gentse Feesten.

Het beeld bovenop het belfort is al eeuwenoud. Het werd vervaardigd in 1377 en spuwde in 1500 voor het eerst vuur, ter gelegenheid van de geboorte van prins Karel, later Keizer Karel. Vanaf dan spuwde de draak vuur als Gent iets te vieren had.

Vrijheden

De draak is dan ook de bewaker van de vrijheden en onafhankelijkheid van Gent. Een van de uitingen van dat aparte karakter van Gent zijn de Gentse Feesten, die dit jaar 175 jaar worden. Daarom kwam de vraag of de draak niet opnieuw kon spuwen.

En dat bleek niet zo gemakkelijk te zijn. Technici hebben een mechanisme aangebracht dat kan meedraaien met de draak en dus ook met de wind. Het vuur mag de draak geenszins beschadigen.

Het resultaat werd gisteren voor het eerst getest, en met succes.