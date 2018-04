Dossier X: Bonnie & Clyde maar dan in Gent

In Dossier X brengt Jeroen Wils opnieuw een verhaal dat zo uit een film kon komen, dat van Jelloul Selini en Lisette Bus, een koppel dat in 2005 en 2006 terreur zaait in Gent en omstreken, en al snel de Gentse Bonnie en Clyde werd genoemd, naar het legendarische bankroversduo uit de jaren ’30. Vanavond zie je de volledige aflevering om 21.40 uur bij VTM.

In enkele maanden tijd pleegt het drugsverslaafde koppel meer dan 30 feiten gaande van overvallen op videotheken, supermarkten en nachtwinkels. Maar daar blijft het niet bij. Het koppel pleegt ook vijf carjackings en Selini bedreigt een politieagent met de dood.

Drugs en luiers

Bij al deze misdrijven doet het koppel niet de minste moeite om zich onherkenbaar te maken en bovendien gaan ze steeds driester te werk. Selini houdt de mensen die overvallen worden onder schot en Bus graait dan de vaak kleine buit mee. De rooftochten zijn er vooral om hun cocaïne- en heroïneverslaving te financieren en om luiers te kopen voor hun baby.

Klopjacht

In amper een paar maanden groeien Selini en Bus uit tot nationale bekendheden. Maar net zoals hun illustere voorgangers Clyde Barrow en Bonnie Parker laten Selini en Bus zich niet zomaar klissen. De Gentse politie organiseert een klopjacht maar die blijft lang zonder resultaat. Uiteindelijk stuurt het Ministerie van Binnenlandse Zaken een speciaal interventieteam naar Gent om het gevaarlijke koppel in te rekenen. Maar ook deze maatregel blijft zonder succes.

Dossier X reconstrueert deze zaak aan de hand van het gerechtelijk onderzoek en getuigenissen van mensen die nauw bij deze zaak betrokken waren. Jeroen Wils toont unieke stukken uit het gerechtelijk onderzoek die dit intrigerend dossier weer tot leven wekken. Zoals in elke aflevering worden de rechercheurs geconfronteerd met een glazen wand vol bewijsmateriaal, foto’s en krantenartikels. De speurders worden op deze manier in de tijd gekatapulteerd en herbeleven de zaak tot in het kleinste detail.

Dossier X is een productie van Roses Are Blue, onder hoofdredactie van de VTM Nieuwsdienst. De volledige aflevering zie je vanavond om 21.40 uur bij VTM.