DJ schrijft nummer voor overleden lief

De 29-jarige dj Kenn Colt, de huis-dj van discotheek Versuz, heeft een opvallende nieuwe single uit. Het nummer is opgedragen aan zijn overleden vriendin, die vorige maand stierf bij een tragisch verkeersongeval met een spookrijder in Roermond. Hij stelde het nummer vandaag voor bij Sam en Wim in de studio’s van Qmusic.

Het Nederlandse model Dominique Lousberg stierf in november na een tragisch ongeval op de snelweg in Roermond. Een spookrijder botste toen frontaal op de auto van de vrouw. Haar vriend Kenneth, dj Kenn Colt, zag het ongeval gebeuren, want hij reed achter zijn vriendin met zijn wagen naar huis in Hasselt.

Om zijn vriendin te eren heeft de dj nu een speciaal nummer 'Come back to me' geschreven waarin hij vertelt hoe hard hij Dominique mist. “Dit is voor mij een verwerking", zei hij vanochtend op Qmusic. "Ik wil haar laten zien ‘kijk schat, dit heb ik voor jou gedaan’. Het is uiteraard heel heftig, maar ik speel het lied over de hele wereld als afsluiter van mijn set.”

