Dit zijn nieuwigheden op Rock Werchter

Rock Werchter is zoals ieder jaar het festival met de beste rockbands, maar dit jaar zijn er toch een paar nieuwigheden op het festival. Zo is er een nieuw podium: The Slope. Naast The Barn, The Main Stage en Klub C, is er nu ook: The Slope.

The Slope bestond vorig jaar als als chill zone, je kon dus op de helling zitten of liggen. Aan de achterkant van de helling heb je nu ook een klein podium. Vooral beginnende bands zullen daar optreden.

The Barn is ook uitgebreid met 5.000 extra plaatsen. Nu kunnen er zo'n 20.000 mensen in The Barn, dat zijn er bijna zoveel als in het Sportpaleis.