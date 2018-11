Dit zijn de hoogtepunten van de Victoria’s Secret modeshow

In Manhattan, in New York, vond gisteren de opname van de Victoria’s Secret Fashion Show plaats. Zestig topmodellen, zoals Gigi Hadid, Winnie Harlow en Kendall Jenner, waren op de catwalk te zien.

Naar jaarlijkse gewoonte waren er ook enkele optredens. Onder meer The Chainsmokers, Shawn Mendes en Rita Ora traden op tijdens de show.

Voor topmodel Adriana Lima was het haar laatste show. Na achttien modeshows neemt de Braziliaanse afscheid als ‘Angel’.

De show wordt op 2 december uitgezonden in 190 landen.