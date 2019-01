Dit zijn de 10 meest gelikete foto's op Instagram

De eerste foto van Stormi, het dochtertje Kylie Jenner, was maandenlang de meest gelikete foto op Instagram met 18,3 miljoen likes. Vandaag is het Kardashianzusje van de troon gestoten door de foto van een ei, dat al meer dan 25 miljoen keer geliket is. Deze foto’s vervolledigen de top tien.

@world_record_egg: 25 miljoen Kylie Jenner, eerste foto dochter Stormi: 18,3 miljoen Justin Bieber, aankondiging verlovig met Hailey Baldwin: 13,4 miljoen XXXTentacion, laatste foto die hij postte voor zijn dood: 13,3 miljoen Kylie Jenner, verjaardag dochter Stormi, een maand oud: 13,1 miljoen Ariana Grande, foto met overleden ex-vriend Mac Miller: 12,8 miljoen Cristiano Ronaldo, kerstfoto met familie: 12,8 miljoen Cristiano Ronaldo, aankondiging transfer naar Juventus: 12,3 miljoen Kylie Jenner, met dochter Stormi: 12,3 miljoen Kylie Jenner, Halloween met dochter Stormi: 11,9 miljoen