Wie houdt van een mix tussen pop en klassieke muziek, die moest dit weekend in het Sportpaleis in Antwerpen zijn. Daar stond The Night of The Proms op de affiche met tal van binnen- en buitenlandse artiesten. Het is al de 34ste editie, met intussen wel 'slechts' twee shows in ons land en geen hele reeks meer. In het buitenland zitten deze Proms wel nog in de lift.