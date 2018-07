Dit was Dimitri Vegas en Like Mike op TML

Vaste klanten op Tomorrowland, Dimitri Vegas en Like Mike, speelden gisterenavond voor de tweede keer op één weekend. Dit keer op hun eigen podium, waar ze een feestje bouwden met hun fans én hun familie.

Dimitri Vegas en Like Mike stonden negen jaar geleden al op Tomorrowland. Het enige verschil is dat de twee broers toen nog maar beginnelingen waren en ze nu tot de allergrootsten van Tomorrowland behoren. Ook hun ouders en grootouders zijn er zoals elk jaar weer bij. “Voor ons is dit een jaarlijkse reünie”, zei Dimitri Vegas aan VTM NIEUWS.

Het optreden van Dimitri Vegas en Like Mike was, zoals verwacht, een echt feestje. De twee betrekken iedereen in het publiek bij hun set. “Er zijn deze avond geen regels, alles kan en alles mag”, zei Dimitri Vegas nog.