Dit was 11de editie Antwerp Pride

Zoals elk jaar is ook de elfde editie van de Antwerp Pride een kleurrijke optocht door het centrum van de stad geworden. In totaal namen zestig delegaties deel, te voet of in kleurrijke praalwagens.

Het is nog altijd belangrijk om aandacht te schenken aan de gelijke behandeling voor holebi’s en transgenders.

Politiekorps in parade

Heel wat politici en bekende mensen stapten mee in de parade, alsook delegaties uit andere steden. Ook het Antwerpse politiekorps was present, verschillende agenten deden dat in uniform en met bordjes #proudtobeyourfriend.

Closing Festival

Ook vanavond wordt er nog gefeest op verschillende locaties in Antwerpen. Morgen vindt het Closing Festival plaats om 14 uur.

